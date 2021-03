Wer steckt unter dem Leoparden-Kostüm von The Masked Singer? Das Raubtier überstand mittlerweile schon die ersten vier Folgen der neuen Staffel mit Bravour. Mit Songs wie "Golden Eye" von Tina Turner (81), "Survivor" von Destiny's Child oder "I'll Never Love Again" von Lady Gaga begeisterte die Leoparden-Dame die Zuschauer bisher so sehr, dass sie immer ohne Zittern eine Runde weiter kam. Viele Fans vermuten, dass sich Cassandra Steen (41) in dem Kostüm versteckt – diese Hinweise sprechen dafür.

"Meine Flecken sind mein Kapital", hörte man den Leoparden in einer Folge sagen – Cassandra ist für ihre schönen Sommersprossen bekannt. Außerdem sieht man sie immer mit Tieren performen oder tierische Masken in den Indizien-Clips: Die "Darum Leben Wir"-Interpretin ist eine PETA-Unterstützerin. "Ich bin für die perfekte Tarnung. Visuell und akustisch greife ich tief in die Trickkiste", war eine weitere Aussage des Leoparden. Eines der einprägendsten Lieder aus ihrem dritten Studioalbum "Mir so nah" ist "Camouflage", wo sie über das Verstecken und Tarnen ihres Herzens singt. In ihrer erfolgreichsten Single "Stadt" baut die Musikerin eine "Stadt aus Gold" und diese Farbe taucht in ihren Hinweis-Videos sehr oft auf. Besonders auffällig an der singenden Raubkatze: Sie sitzt die meiste Zeit während ihrer Auftritte. Da könnte daran liegen, dass sich Cassandra vor einigen Wochen am Bein verletzt hat und deswegen noch nicht wieder so gut gehen kann.

Und auch die Song-Auswahl passt überwiegend zu den letzten Schlagzeilen über Cassandra und ihr Privatleben. Sie gab nämlich vor ein paar Monaten bekannt, dass sie sich von ihrem langjährigen Partner und Manager Stephan Kocian scheiden lässt. Daraus resultierte auch ihr Entschluss, wohl keine Familie mehr gründen zu werden. Die Songs "Survivor", "I'll Never Love Again" und "Don't Let The Sun Go Down On Me" passen von ihren Texten genau zu dieser Situation.

