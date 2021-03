Herzogin Kate (39) ist offenbar nicht ganz zufrieden mit Herzogin Meghans (39) Schilderungen! Die ehemalige Suits-Darstellerin thematisierte in ihrem Enthüllungsinterview mit Oprah Winfrey (67) eine Begebenheit, die ihrer Schilderung nach falsch dargestellt wurde. Es kursierte das Gerücht, dass Meghan Kate ein paar Tage vor der Hochzeit mit Prinz Harry (36) zum Weinen gebracht haben soll – angeblich war es aber genau andersherum. Das soll Kate jedoch anders in Erinnerung haben!

Ein Insider berichtete Us Weekly, dass die Geschichte sich laut Kate nicht so zugetragen habe, wie Meghan es in dem TV-Talk dargestellt hätte – für die Frau von Prinz William (38) sei es nämlich nur ein Missverständnis gewesen. Außerdem sei sie "geschockt" darüber, dass ihre Schwägerin den Vorfall überhaupt erwähnt hat: "Es gefiel ihr nicht, dass sie beim Namen genannt wurde, während viele Mitglieder der königlichen Familie nicht explizit erwähnt wurden."

In der Tat weigerte sich Meghan, die Namen einiger thematisierter Personen zu nennen – sie hatte in dem CBS-Interview nämlich auch enthüllt, dass einige Familienangehörige Diskussionen über die Hautfarbe ihres Sohnes Archie (1) losgetreten hätten. Um wen es sich dabei handelte, wollte sie aber nicht verraten – zum Schutz der Betroffenen.

Actionpress/ London News Pictures via ZUMA Herzogin Kate und Herzogin Meghan

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Getty Images Herzogin Meghan, Frau von Prinz Harry

