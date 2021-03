Linda Braunberger ist eben so, wie sie ist! Bei Germany's next Topmodel fällt die hübsche Brünette nicht nur mit Leistung vor der Kamera oder auf dem Laufsteg auf – in erster Linie bleiben dem Zuschauer hitzige Diskussionen und verbale Zankereien in Erinnerung. Das Nachwuchsmodel aus der Nähe von Koblenz eckt des Öfteren bei der Konkurrenz an. Für ihre Familie kommt diese Tatsache nicht überraschend. Lindas Mutter verrät: Ihre Tochter war schon als Kind schwierig.

"Linda hatte schon immer eine sehr direkte Art, auch für mich. Ich erinnere mich an die alte Grundschullehrerin, die immer gefragt hat, was mit Linda los ist", erzählt ihr Elternteil bei red! Stars, Lifestyle & More. Die 20-Jährige selbst gibt sogar zu, dass sie in der Schulzeit mehr als einmal aus dem Klassensaal geflogen ist. Kein Wunder, dass es ihre Mama da nicht immer ganz leicht mit Linda hatte. "Du warst sehr anstrengend in der Erziehung", gibt sie im Beisein ihres Nachwuchses zu.

Aber nicht nur Lindas Mutter steht trotz allem hinter ihrer Tochter– auch die Konkurrenz stärkt ihr den Rücken. So stellt unter anderem Curvymodel Dascha Carriero (20) klar, dass sie mit der Art der zahnmedizinischen Fachangestellten bestens zurechtkomme. "Manchmal haut die Sachen raus, die vielleicht in dem Moment nicht passend sind, aber das macht sie halt aus", erklärt sie.

Instagram / lindavoilet "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Linda

Instagram / lindaviolet GNTM-Kandidatin Linda

Getty Images GNTM-Kandidatin Dascha für Kilian Kerner auf der MBFW

