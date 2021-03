Für Kim Riekenberg (26) und Pasha Zvychaynyy ist die Reise bei Let's Dance schon wieder vorbei! Ende Februar startete die 14. Staffel der beliebten Tanzshow. In der heutigen Ausgabe wurde die Performance von Kim bereits heftig von der Jury kritisiert: Der Auftritt sei leider nicht rhythmisch gewesen. Wegen zu schlechter Wertungen und zu wenig Anrufen musste das Paar nun das Erfolgsformat in der dritten Folge wieder verlassen. Wie geht es den Kandidaten jetzt nach dem Rauswurf?

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show meldet sich das ausgeschiedene Paar nach der Entscheidung zu Wort. Tatsächlich habe es vor allem dem Model heute an Konzentration gefehlt. "Aber auch mit dem Tanz hatten wir diese Woche schwer zu kämpfen. Der war jetzt so ein bisschen mein Endgegner", erklärt Kim im Interview unter Tränen. Und auch der Profitänzer ist sich sicher: Die 26-Jährige hätte einfach noch ein bisschen mehr Zeit zum Üben gebraucht.

Das Model sei ziemlich traurig darüber, dass es für die beiden am Ende der Show heute nicht gereicht habe: "Es war eine superschöne Zeit und es sind gleichzeitig auch Freudentränen, denn man hat hiermit so viel gewonnen. Danke an Pasha und danke, dass wir dabei sein durften." Kim würde an dem Format definitiv noch einmal teilnehmen.

Anzeige

Getty Images Kim Riekenberg bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Kim Riekenberg und Pasha Zvychaynyy bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Kim Riekenberg und Pasha Zvychaynyy bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de