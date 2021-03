Timur Ülker (31) wurde im Oktober 2019 zum zweiten Mal Vater. Er freute sich, mit seiner Freundin Caroline nach Töchterchen Ileya Zoé auch seinen Sohnemann Ilay Kaan in der Familie begrüßen zu können. Der GZSZ-Star liebt es, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen – der Schauspieler und Musiker ist nämlich auch Vollblut-Papa. Im Sommer vergangenen Jahres gestand der gebürtige Hamburger dann, sich sogar ein drittes Kind zu wünschen – läuft die Planung denn weiterhin auf Hochtouren? Im Gespräch mit Promiflash hat Timur nun verraten, wie der Stand der Dinge ist.

"Aktuell haben wir zwei Kinder und wir sind damit wirklich bedient. Zumal Caroline auch die meiste Arbeit erledigt", erklärte der 31-Jährige gegenüber Promiflash. Ganz ausgeschlossen ist weiterer Nachwuchs aber offenbar nicht. Der Musiker stellte klar: "Wenn wir noch ein drittes Kind planen sollten, dann hat Caro hierbei die volle Entscheidungsgewalt. Ich hätte natürlich grundsätzlich schon Lust."

Doch bereits jetzt bedarf es viel Planung, um Job und Familie unter einen Hut zu bekommen. Timur gestand: "Es ist manchmal echt anstrengend. Aber genau das macht es gerade so besonders." Er glaube, dass es vor allem wichtig sei, sich einen Zeitplan zu machen. Ohne den würde es vermutlich nicht gehen, immerhin spielt der Muskelmann nicht nur in einer Daily-Soap mit, sondern will auch seine Musikkarriere weiter voranbringen.

Instagram / timuruelker Timur Ülker mit seiner Familie

Instagram / timuruelker Timur Ülker und sein Sohn Ilay Kaan in Hamburg im April 2020

Instagram / ileyschko Timur Ülker und seine Freundin Caroline Steinhof mit Söhnchen Ilay

