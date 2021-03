In diesem Jahr ist bei Germany's next Topmodel alles anders! Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage findet Heidi Klums (47) beliebte Castingshow nicht wie gewohnt in den großen Metropolen dieser Welt, sondern in Berlin statt. Außerdem bekommen die Zuschauer noch mehr Einblicke in das Leben der Kandidatinnen um Soulin, Linda, Alex und Co am Set: Beispielsweise werden die Girls erstmals nicht nur rund um die Uhr im Model-Loft, sondern auch im Raucherbereich gefilmt. Doch welchen Grund könnten diese Änderungen bei "Germany's next Topmodel" haben? Promiflash hat bei der einstigen GNTM-Kandidatin Jana Heinisch nachgefragt...

Im Promiflash-Interview vermutet Jana, dass GNTM immer mehr in Richtung einer Reality-TV-Show driftet. "Man sieht auch in dieser Staffel sehr gut, dass ProSieben immer mehr auf solche Techniken wie beispielsweise bei 'Big Brother' setzt", gibt sie ihre Einschätzung zur aktuellen Staffel ab. Denn während es in ihrer Staffel beispielsweise noch tabu war, die Kandidatinnen beim Rauchen zu zeigen, werden die Girls in diesem Jahr auch in diesen Situationen gefilmt.

Zwar glaube Jana, dass diese Änderungen viele neue Herausforderungen für die Kandidatinnen mitbringen, jedoch schade es dem Erfolg des Formats in keiner Weise. "Das ist natürlich eine gute Masche, wie Fernsehen funktioniert – und wie man eine Sendung wie 'Germany's next Topmodel', die es schon seit Ewigkeiten gibt, immer wieder auf ein anderes Niveau hebt", erklärte die Beauty.

Getty Images Jana Heinisch auf der Berlin Fashion Week

Instagram / heidiklum Heidi Klum am Set von "Germany's next Topmodel"

Instagram / jana.heinisch Jana Heinisch, ehemalige GNTM-Kandidatin

