Kehrt endlich Frieden bei Ilaria Di Nieri und Katharina Eisenblut ein? In der aktuellen DSDS-Staffel hatte sich Letztere in den vergangenen Folgen immer wieder heftig mit der Italienerin gestritten. Angeblich soll sie sich lieber gemeinsam mit anderen Kandidatinnen mit Wein betrunken haben, anstatt ihre Texte für den nächsten Auftritt zu lernen. In der heutigen Folge sprachen sich die Ladys nun endlich aus: Konnten sie die Streitigkeiten klären?

Katharina suchte jetzt noch einmal das Gespräch mit der Italienerin, um die Geschehnisse aus dem Weg zu räumen: "Ich würde gerne von Neuem anfangen mit dir – auf einer ganz neutralen Ebene." Sie komme mit der ganzen Situation einfach nicht mehr klar und wolle sich bei ihr aus tiefstem Herzen entschuldigen. "Du weißt, wieso ich sauer war. Mir wurde gesagt, dass du schlecht über unsere Gruppe gesprochen hast", erklärte Ilaria ihr Verhalten. Doch auch sie wolle keinen Streit, und die beiden besiegelten ihre Versöhnung mit einer Umarmung.

Die Unstimmigkeiten zwischen den beiden Sängerinnen sind natürlich auch den anderen Kandidaten nicht entgangen. "Scheinheiliger gehts nicht bei euch beiden, ne?", äußerte sich Enrico, der die Aussprache der zwei Zankhähne mitbekam. "Gestern Streit und heute beste Freunde", witzelte er. Ob sich die Girls wohl nun endgültig wieder vertragen haben?

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Gregorowius Ilaria Di Nieri bei DSDS 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Die DSDS-Kandidatinnen Katharina Eisenblut, Pia-Sophie Remmel und Michelle Patz

Instagram / katharina_eisenblut_dsds2021 Katharina Eisenblut, 2020

