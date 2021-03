Yasin und Samira wissen, wovon sie sprechen! Die einstigen Love Island-Finalisten gingen als Paar aus der Sendung. Im Gegensatz zu vielen anderen TV-Couples wurde ihr Flirt nach der Show zu einer wahren Liebesgeschichte. Denn knapp zwei Jahre nach ihrer Teilnahme sind sie bereits verheiratet und begrüßen schon gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt. Damit auch zukünftige Islander dieses Glück erfahren dürfen, offenbarten die Turteltauben nun ihre Beziehungstipps im Promiflash-Interview!

Was geben Yasin und Samira weiteren Datingshow-Teilnehmern mit auf den Weg? "Es ist nicht wichtig, was andere denken, sondern einfach so zu sein, wie man wirklich ist", teilte Samira ihre Erfahrungen mit Promiflash. Denn nur dann könne man auch herausfinden, welcher Single wirklich zu einem passt. Auch die Zeit nach "Love Island" sollte man intensiv nutzen, um das Couple weiter kennenzulernen. "Es ist wichtig, die Zeit zu finden und sich nicht auf Instagram zu fokussieren – sondern auf den Partner eher", machte die Beauty ihre Prioritäten deutlich.

Denn nach der Sendung bekomme man natürlich viele Nachrichten auf Social Media. Diese soll man zunächst aber außer Acht lassen. Yasin und Samira hoffen, dass die aktuellen Kandidaten das Abenteuer auf Teneriffa einfach genießen werden. "Ich bin so froh, dass ich bei Love Island mitgemacht habe", blickte Yasin dankbar im Gespräch mit Promiflash zurück.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

