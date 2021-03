Ein Star wird bei der diesjährigen Grammy Awards-Verleihung definitiv fehlen. Am 14. März wird in den USA der wohl wichtigste Musikpreis verliehen: der Grammy. Schon im November 2020 wurden die Künstler bekannt gegeben, die dieses Jahr auf eine der begehrten Trophäen hoffen können. Zu den Nominierten gehören unter anderem Beyoncé (39), Doja Cat, Post Malone (25), BTS und auch Justin Bieber (27). Der "Yummy"-Interpret wird allerdings nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Das berichtet nun Page Six. Laut dem Klatschblatt wird er nicht bei der Preisverleihung dabei sein, weil er nicht performen wird. Seine Entscheidung, bei den virtuell verliehenen Grammys 2021 nicht anwesend zu sein, könnte aber auch damit zu tun haben, dass er nicht glücklich über seine Nominierung ist. Justin wird nämlich nicht in der von ihm gewünschten Sparte geehrt. Sein Album "Changes" wurde in der Pop-Kategorie nominiert, obwohl es seiner Meinung nach ein R'n'B-Werk ist. "Es [...] ist seltsam, wenn man bedenkt, dass es von den Akkorden über die Melodien bis zum Gesangsstil unbestreitbar und unverkennbar ein R'n'B-Album ist", echauffierte sich der "Intentions"-Hitmacher bereits im November 2020 auf Instagram.

Der Mann von Hailey Bieber (24) ist aber nicht der einzige Musiker, der erzürnt über die diesjährigen Nominierungen ist. Zayn Malik (28) ist auch richtig sauer darüber, dass seine Platte "Nobody Is Listening" nicht bedacht wurde. "F***t die Grammys und jeden, der damit zu tun hat", wetterte das ehemalige One Direction-Mitglied erst kürzlich auf Twitter.

Anzeige

Getty Images Sänger Justin Bieber performt in Los Angeles

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

Anzeige

Getty Images Zayn Malik auf der Pre-Grammy-Gala in Beverly Hills im Februar 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de