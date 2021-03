Linda Braunberger gibt einen emotionalen Einblick in ihr Privatleben. Aktuell ist das Nachwuchsmodel in Heidi Klums (47) Castingshow Germany's next Topmodel zu sehen – und dort sorgte sie in den vergangenen Folgen vor allem mit Zoff und kritischen Kommentaren für Aufsehen. Was die Zuschauer ihr aber auf den ersten Blick nicht anmerken: Sie hat einen schweren Schicksalsschlag hinter sich. Im Mai 2019 verlor Linda ihren geliebten Vater.

Im red-Interview berichtete Linda von dieser schmerzlichen Erfahrung. Im Mai 2019 starb ihr Papa – ihr großes Vorbild – an den Folgen einer Krebserkrankung. "Ich kann nicht beschreiben, was ich in dem Moment gefühlt habe, weil keine Gefühle da waren", brachte die GNTM-Kandidatin ihre Trauer zum Ausdruck und rief sich die schweren Momente in Erinnerung: "Ich habe die Urne gesehen, aber es war mir nicht klar." Rund drei Monate nach dem Tod ihres Vaters habe sie erst wirklich realisiert, was passiert ist.

Trotz des schmerzlichen Verlustes ist sich Linda sicher, dass diese schwere Zeit in ihrem Leben sie stärker gemacht hat. "Ich wusste, es geht nur nach vorn", betonte sie. Gerade während ihrer GNTM-Zeit sehnt sich die 20-Jährige aber offenbar nach ihrem Vater, denn er hätte wohl verstehen können, warum sie in der Show so aneckt. "Er weiß ja, wie ich bin", erklärte sie.

