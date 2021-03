Was für ein schöner Vater-Tochter-Moment! Erst Anfang März überraschte Hilaria Baldwin (37) mit der Nachricht: Sie und ihr Mann Alec Baldwin (62) durften ein weiteres Familienmitglied begrüßen – eine kleine Tochter namens Lucia Maria. Zusammen mit dem Nesthäkchen ist der Schauspieler jetzt stolzer siebenfacher Vater! Nach den unerwarteten Babynews gibt es nun das erste Foto vom Papa und seinem jüngsten Kind.

Den Schnappschuss von Alec und Baby Lucia postete Hilaria auf ihrem Instagram-Account. Darauf hält der "Wenn Liebe so einfach wäre"-Darsteller seine Tochter in den Armen und schaut sie ganz verzückt an. Seine Frau kommentiert die Aufnahme lediglich mit zwei ineinander verschlungenen Herz-Emojis. Mehr Worte findet hingegen ihr Gatte, als er das Foto auf seinem Kanal repostet.

"Frankenstein fragt sich, wann er und seine Frau die Ziellinie bei der Baby-Olympiade überqueren werden", scherzt der 62-jährige Alec über sein ungeahntes Babyglück. Noch im Oktober 2020 betonte der Saturday Night Live-Star nämlich, dass nach Kind Nummer sechs Schluss sei – dieser Plan ist offenbar nicht ganz aufgegangen.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihren Kindern, 2021

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin bei den Screen Actors Guild Awards in Los Angeles, 2019

Instagram / alecbaldwininsta Alec und Hilaria Baldwin mit all ihren Kindern

