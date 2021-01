Ganz klar: Die Baldwins lassen sich von den aktuellen Schlagzeilen nicht unterkriegen! Vor einigen Tagen musste Hilaria Baldwin (37) einen heftigen Shitstorm wegstecken: Social-Media-Nutzer hatten herausgefunden, dass die Fitnesstrainerin mithilfe eines Fake-Akzents über ihre wahre Herkunft hinweggetäuscht hatte. Kurz darauf gab sie zu, dass sie nicht wie bisher behauptet aus Spanien, sondern aus den USA stamme. Ihr Mann Alec Baldwin (62) verteidigte sie im Netz bereits vehement. Jetzt machte er erneut deutlich, dass er zu ihr steht: Anlässlich Hilarias 37. Geburtstag veröffentlichte Alec einen süßen Beitrag!

Via Instagram postete der 62-Jährige ein bisher unveröffentlichtes Familienfoto – darauf zu sehen sind Hilaria und Alec mit all ihren fünf Kindern, die für den Schnappschuss eng zusammengerückt sind. Besonders zauberhaft ist hier Nesthäkchen Eduardo, der erst vor wenigen Monaten das Licht der Welt erblickt hat: Das Baby schaut mit einem geradezu ernsten Blick in die Kamera, während er in den Armen seines stolzen Papas liegt.

Zusätzlich zu dem Bild verfasste Alec diese emotionalen Zeilen: "Happy Birthday an die Liebe meines Lebens. An die einzige Person auf der ganzen Welt, die mir an jedem einzelnen Tag Freude und Frieden bringt. Die Person, die mein Zuhause ist, mein ein und alles." Doch auch hier wollen die Fans nicht locker lassen und sticheln im Bezug auf Hilarias Herkunfts-Schwindelei in den Kommentaren: "Meinst du nicht viel eher feliz cumpleaños?"

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Juni 2019

Instagram / alecbaldwininsta Alec und Hilaria Baldwin mit all ihren Kindern, Weihnachten 2020

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin im November 2020

