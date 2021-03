Warum hat Linda Braunberger ausgerechnet Heidi Klum (47) wegen Zigaretten angeschnorrt? Diese Frage haben sich nach der vergangenen Germany's next Topmodel-Folge sehr viele entrüstete Zuschauer gestellt! Auch die Reaktion der Modelmama war alles andere als verständnisvoll – und am Ende bekamen die Raucherinnen in der Modelvilla offenbar keinen Nachschub. Doch wie kam es überhaupt zu dem Kippen-Gate? Ex-Kandidatin Miriam Rautert (24) klärt es für Promiflash auf!

Die Berlinerin ist zwar inzwischen bei GNTM ausgeschieden, war aber noch vor Ort, als Linda Heidi nach Zigaretten gefragt hat. Im Promiflash-Interview schildert sie: "Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Situation war. Aber ich meine, es war so, dass die Zigaretten ausgegangen sind. [...] Ich glaube, dass dann die Rede davon war, dass man Heidi fragen muss – dass sie das letzte Wort hat." Viele Zuschauer hatten sich gewundert, warum sich Linda nicht an das Produktionsteam wandte. Miriam erklärt: "Die Leute im Hintergrund von der Produktion konnten gar nicht darüber bestimmen. Deswegen sollte sie Heidi fragen. Ich glaube so war es, aber ich lege dafür nicht die Hand ins Feuer."

Ganz klar: Nicht jeder hätte sich getraut, das Topmodel um Zigaretten zu bitten! Wie fand Miriam die Aktion? "Ich fand es sehr mutig von Linda! Sie steht halt zu dem, was sie macht, und zu dem, was sie sagt. Ich meine, wenn man raucht, ist das jetzt auch nichts, was man verstecken muss." Sie selbst hätte aber vermutlich nicht den Mumm gehabt: "Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte, aber Hut ab, dass Linda sich das getraut hat", meint die 24-Jährige lachend.

