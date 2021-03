Kim Kardashian (40) spricht offen und ehrlich über ihre erste Schwangerschaft – und über den Druck, dem sie in dieser Zeit ausgesetzt war! Im Juni 2013 wurde der Alltag der Keeping up with the Kardashians-Beauty komplett auf den Kopf gestellt. Der Grund: Ihr erstes Kind – die heute 7-jährige North West (7) – erblickte das Licht der Welt. Doch die Schwangerschaft war für die Reality-TV-Queen alles andere als ein Zuckerschlecken gewesen: Vor allem fieses Bodyshaming hatte Kim schwer zu schaffen gemacht!

In ihrer Instagram-Story erinnerte sich Kim jetzt an ihre erste Schwangerschaft und erklärte, dass sie damals an Präeklampsie gelitten habe. Aus diesem Grund sei ihr Körper unkontrollierbar angeschwollen. "Ich habe jeden einzelnen Tag geweint, weil das mit meinem Körper geschah", offenbarte sie und betonte zudem: "Hauptsächlich auch wegen des Drucks, ständig mit dem gängigen Bild einer schwangeren Frau verglichen zu werden – und auch, weil ich von den Medien mit Shamu dem Wal verglichen wurde."

Wie nah ihr diese fiesen Kommentare gegangen sind, machte Kim mit ihren weiteren ehrlichen Aussagen deutlich. "Es wäre eine Lüge, zu sagen, dass es mich nicht mental beeinflusst hat", schilderte sie. Sie habe sich dazu entschieden, ihre Erfahrungen mit der Öffentlichkeit zu teilen, um für mehr Verständnis, Mitgefühl und Menschlichkeit zu plädieren.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern und Nichte Dream (r.)

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2021

Getty Images Kim Kardashian im November 2018

