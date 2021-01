Ist Sean Sagar etwa schon über die Trennung von Jesy Nelson (29) hinweg? Erst kürzlich hatte die Nachricht die Runde gemacht: Das einstige Little Mix-Mitglied und der Schauspieler hatten ihre Beziehung nach neun gemeinsamen Monaten für gescheitert erklärt. Nicht mal einen Tag nach den Trennungsnews ist einigen aufmerksamen Fans aufgefallen: Der "Blue Story"-Star hat im Netz bereits fleißig die Fotos von mehreren Models gelikt.

Das erste Bild, bei dem die ausgefuchste Webgemeinde bemerkte, dass Sean es mit einem Herzen auf Instagram versieht, war eine Aufnahme des Models Yasmeen Falck. Auf der Aufnahme posiert die Schönheit oberkörperfrei und trägt nur eine Jeans. Bei diesem Pic blieb es aber nicht. Der Brite likte außerdem Fotos von Paige Yep und Jenna Cartwright sowie Schnappschüsse von dem "Too Hot To Handle"-Star Nicole O'Brien. Es wirkt fast so, als würde der Frauenschwarm schon nach Jesys Nachfolgerin suchen.

Einem der Models, dessen Foto Sean anscheinend mochte, gefiel die digitale Aufmerksamkeit von ihm offenbar sogar sehr gut. Denn Yasmeen likte später auch ein Foto des TV-Stars auf dessen Instagram-Account. Einen Kommentar soll sie allerdings nicht hinterlassen haben.

Instagram / jesynelson Jesy Nelson und Sean Sagar im Oktober 2020

Getty Images Sean Sagar bei der "Blue Story"-Premiere in London im November 2019

Getty Images Sean Sagar bei einer Pre-Grammy-Party in L.A. im Februar 2019

