Na, wenn dieser Look mal nicht ein absoluter Hingucker ist! Kylie Jenner (23) ist seit Jahren für ihren überaus hotten Social-Media-Auftritt bekannt. Ob in superengen Latex- oder Lederkleidern, ziemlich knappen Bikinis oder nur in Unterwäsche, die Make-up-Mogulin weiß einfach immer ganz genau, wie sie ihre Fans um den kleinen Finger wickeln kann. So wie jetzt: Kylie posiert im Netz in einem ziemlich offenherzigen Einteiler!

Bei diesen Bildern wurde sicher der eine oder andere Fan um den Verstand gebracht: In ihrer Instagram-Story posierte die 23-Jährige nun in einem hellblauen Body. Besonderer Hingucker: der ziemlich tiefe Ausschnitt des Einteilers, der freien Blick auf das De­kolle­té der Unternehmerin gewährt! Doch nicht nur damit bezirzt Kylie ihre Community – auch die halbtransparenten Beine des Bodys dürften wohl alle Blicke auf sich ziehen.

Nur zu gern zeigt Kylie ihre Hammer-Kurven – und dass diese auch nicht gerade von ungefähr kommen, beweist die Kosmetik-Queen ihrer Community beinahe täglich. Im Netz hatte die Mutter der kleinen Stormi Webster (3) erst kürzlich gezeigt, wie intensiv ihr aktuelles Sportprogramm ist. Neben Cardio- und Sprinteinheiten macht die Reality-TV-Schönheit auch jede Menge Bauch-Beine-Po-Übungen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Februar 2021

