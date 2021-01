Kylie Jenner (23) heizt ihren Fans jetzt so richtig ein! Momentan befindet sich der Keeping Up With the Kardashians-Star im Skiurlaub in Aspen im US-Bundesstaat Colorado – unter anderem mit seiner Tochter Stormi Webster (2) und seinem Ex-Partner Travis Scott (29). Angesichts der dort herrschenden Minusgrade kleidet sich die Unternehmerin aktuell mit dicken Daunenjacken und wärmenden Bodysuits. Auf einem neuen Schnappschuss zeigt sie sich jetzt jedoch wieder gewohnt freizügig: Darauf fasst sich Kylie sogar an ihr pralles Dekolleté!

Auf Instagram teilte die aktuell Rothaarige nun eine richtig heiße Fotoserie. Mit kurzen eierschalenfarbenen Shorts und einem farblich passenden Cardigan bekleidet, posiert sie darauf für die Kamera. Dabei sticht eines sofort ins Auge: Kylie hat ihr Oberteil so weit aufgeknöpft, dass freie Sicht auf ihren üppigen Ausschnitt besteht. Doch damit nicht genug: Auf einem der Pics toppt sie die Sex-Offensive, indem sie sich lasziv an die Brust greift! Ganz lässig schwingt sie währenddessen ihren langen Pferdeschwanz durch die Luft.

Ihre Follower zeigten sich von dem Anblick sichtlich erfreut. "Mein Unterkiefer liegt auf dem Boden, großartig!", schrieb eine begeisterte Userin. Die Aufmerksamkeit lag jedoch nicht unbedingt auf dem Ausschnitt der 23-Jährigen – ihre Fans schwärmten vor allem von ihrer Mähne! "Rot steht dir so gut", und "Deine Haare sehen toll aus", lauteten nur zwei von zahlreichen lobenden Kommentaren.

Instagram / kyliejenner Kylie und Kendall Jenner im Januar 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Dezember 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Januar 2021 in Aspen

