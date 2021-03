Eigentlich wollte Kandidatin Kathi Neher an Tag eins in die Love Island-Villa einziehen – doch daraus wurde nichts! Der Grund: Die Eventmanagement-Studentin wurde positiv auf Corona getestet und durfte deshalb natürlich nicht direkt zu den anderen flirtwilligen Singles dazustoßen. Stattdessen musste die Kölnerin sich wieder in Quarantäne begeben. Zum Glück litt die 21-Jährige an keinerlei Symptomen und wurde auch schon wieder mehrfach negativ getestet. Doch die ganze Situation war sicher nicht leicht für Kathi, oder?

"Es war natürlich erst mal ein Schock, weil alle Tests vorher negativ waren", schildert die süße Blondine im Promiflash-Interview. "Aber nach einem kurzen Heulkrampf habe ich mich dann wieder beruhigt und das Positive darin gesehen: Es ist ein Zeichen, es soll so sein." Kathi ist überzeugt, dass alles aus einem Grund passiert. Da sie nach wie vor keine Symptome hat und sich "super" fühlt, ist für sie nun die Hauptsache: "Jetzt schauen wir einfach, dass ich da so schnell wie möglich rein flitzen kann und dann ist alles gut."

Wie im Teaser für die kommenden Folgen zu sehen war, wird sie tatsächlich noch dieses Wochenende einziehen! Aber ist das nicht ein blödes Gefühl, so als Nachrückerin? "Ich mache mir da nicht so krass einen Kopf", stellt Kathi klar. "Ich bin davon überzeugt, dass das Team coole Leute ausgesucht hat und dass ich da schnell Anschluss finde." Sie sei ohnehin kein Mensch, der Schwierigkeiten hat, mit anderen Menschen klarzukommen. "Das war noch nie ein Problem für mich", beteuert die Beauty.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

