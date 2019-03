Mit dem Verlust eines geliebten Menschen geht jeder anders um. Die einen schließen sich ein, andere legen sich ein Haustier zu und manche werden zu einem richtigen Stinkstiefel. So auch Tony Johnson, Hauptcharakter des Netflix-Hits "After Life". Ricky Gervais (57) spielt den Lokalreporter, der nach dem Tod seiner Frau die ganze Welt dafür bestrafen will. Die Serie ist gerade einmal seit zwei Wochen online – und schon jetzt steht fest: Es kommt eine zweite Staffel!

Ricky spielt nicht nur die Hauptrolle der Dramedy-Serie mit einer ordentlichen Portion schwarzem Humor, er führt auch Regie und ist für die Produktion verantwortlich. So ist es auch an ihm, den Fans die frohe Botschaft zu überbringen. Auf Instagram postet er ein Bild mit seinem Serienhund. Auf dem Foto liegt der 57-Jährige in schwarzem Shirt und Bluejeans lässig am Strand und trägt eine schwarze Sonnenbrille. "Wieder einmal habe ich euch von ganzem Herzen für die großartigen Kommentare zu 'After Life' zu danken. Ich habe noch nie eine derartige Reaktion erlebt. Ich schreite beschwingt voran und schreibe nun Staffel zwei", verkündet Ricky die großartigen Neuigkeiten.

Details über die Handlung der neuen Folgen will Ricky allerdings nicht verraten. In der ersten Staffel geht es höchst dramatisch zu. Zu Beginn stirbt die Frau des Hauptcharakters Tony an Brustkrebs. Zunächst denkt er von seiner Trauer gelähmt über Selbstmord nach. Doch dann entscheidet sich der Witwer, die Welt mit seiner neuen Superkraft zu bestrafen: Rücksichtslosigkeit.

Instagram / rickygervais Ricky Gervais mit seinem Serienhund aus "After Life"

Anzeige

Getty Images Ricky Gervais im September 2018

Anzeige

Getty Images Ricky Gervais, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de