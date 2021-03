Daniela Büchner (43) flasht ihre Fans! Seit mehreren Jahren lebt die Reality-TV-Bekanntheit mit ihren fünf Kindern in ihrer Wahlheimat in Spanien. Um trotz der Entfernung zwischen der Urlaubsinsel Mallorca und Deutschland ihre Community auf dem Laufenden zu halten, postet die Goodbye Deutschland-Auswanderin regelmäßig Einblicke in ihren Alltag im Netz. Ein neuer sexy Schnappschuss haut Dannis Community nun völlig aus den Socken!

Via Instagram überraschte Danni ihre Follower mit einem heißen Selfie: Mit rotem Kussmund, langen Wimpern und einem Top in Spitzenoptik lächelt die fünffache Mutter verführerisch in die Kamera. Dazu hatte die 43-Jährige auch noch eine rührende Botschaft für ihre mittlerweile rund 263.000 Anhänger auf der Bilderplattform: "Du bist wie eine Farbe. Nicht jeder wird dich mögen, doch es wird immer jemanden geben, dessen Lieblingsfarbe du bist."

Den Geschmack ihrer Fans trifft Danni mit dieser Aufnahme aber allemal – die sind nämlich völlig aus dem Häuschen. "Du bist soooo hübsch!" und "Sehr schönes Foto!" lauten nur zwei der zahlreichen Beiträge unter dem Beitrag. Und auch über prominenten Support durfte sich Danni freuen – so hinterließ beispielsweise auch Giulia Siegel (46) ein Herzchen unter dem Selfie.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, bekannt durch "Goodbye Deutschland"

Anzeige

Instagram / giuliasiegel Giulia Siegel, DJane

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de