Ein schöneres Geschenk könnte man Daniela Büchner (42) wohl nicht machen! Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin feiert am kommenden Montag ihren 43. Geburtstag. Das tut sie allerdings nicht nur im Beisein ihrer Kids – die Brünette darf sich außerdem über einen Ehrengast freuen: Ihr Freund Ennesto Monté (46) reist extra an, um den Ehrentag gebührend mit ihr zu feiern!

In ihrer Instagram-Story verkündet Danni jetzt stolz, dass ihr Freund sie in Kürze besuchen wird. "Denn dieses Mal verbringen wir meinen Geburtstag zusammen!", erklärt sie sichtlich glücklich. Ennesto werde ihr aber nicht nur persönlich gratulieren können, sondern ihr und ihren Kindern auch bei ihrem anstehenden Umzug in ein neues Heim unter die Arme greifen. "Er wird dieses Mal ein paar Tage länger hierbleiben, darauf freue ich mich sehr. Unterstützung ist immer gut", erklärt die Goodbye Deutschland-Bekanntheit.

Wie glücklich sie und Ennesto sind, hatte Danni erst am Valentinstag in ihrer Instagram-Story ganz deutlich gemacht: Sie teilte ein Foto, auf dem der Musiker ihr einen zärtlichen Kuss auf die Lippen drückt. Letzterer zog nach und richtete auf derselben Social-Media-Plattform süße Worte an seine Liebste: "Dir, mein Schnucki, wünsche ich einen schönen Tag. Du bist sehr aufmerksam und eine tolle Frau. Ich mag dich sehr."

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, 2021

Instagram / https://www.instagram.com/dannibuechner/ Daniela Büchner mit ihren Kindern, 2021

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Ennesto Monté, Reality-TV-Stars

