Sind die neuen Profitänzer bei Let's Dance nicht so gut wie die erfahrenen? RTL hat für frischen Wind in der aktuellen Staffel der Tanzsendung gesorgt – vier der insgesamt 14 Mentoren für die Promi-Kandidaten sind ganz neu dabei: Patricija Belousova, Alexandru Ionel, Malika Dzumaev und Pasha Zvychaynyy. Für die Hälfte von ihnen war es jedoch ein kurzes Vergnügen: Pasha und Alexandru sind bereits in den ersten beiden Shows mit ihren Promi-Ladys ausgeschieden. Ist es Zufall, dass bisher nur neue Profitänzer bei "Let's Dance" rausgeflogen sind?

Diese Frage hat sich bestimmt schon der eine oder andere Fan gestellt: Haben die Neuzugänge einfach nicht so viel drauf wie Christian Polanc (42), Valentin Lusin (34), Christina Luft (31) und Co.? Vielleicht konnten Alexandru und Pasha sich auch noch nicht vollends auf dem Parkett beweisen, eben weil sie neu sind – und die Fans bereits ihre Lieblinge unter den alteingesessenen Profitänzern haben. Natürlich ist es ebenso möglich, dass die Zuschauer schlichtweg die Leistungen ihrer Promis, also Vanessa Neigert (28) und Kim Riekenberg (26), schlecht fanden.

Nächste Woche wird sich ja zeigen, ob wieder einer der Neuzugänge das Parkett räumen muss! Übrig sind jetzt noch Malika Dzumaev, die mit Mickie Krause (50) tanzt, und Patricija Belousova, die Simon Zachenhuber unter ihre Fittiche nimmt. Was denkt ihr: Woran liegt es, dass bisher nur die unbekannten "Let's Dance"-Profis rausgevotet worden sind? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

Getty Images Vanessa Neigert und Alexandru Ionel bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Kim Riekenberg und Pasha Zvychaynyy bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Malika Dzumaev und Mickie Krause bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de