Das ist Katharine McPhees (36) erstes Pic mit ihrem Söhnchen! Ende Februar kam ihr erstes gemeinsames Kind mit David Foster (71) auf die Welt. Während die Schauspielerin in ihrer Schwangerschaft immer mal wieder Bilder ihres Babybauches teilte, gab es ihren Sohn noch nicht auf ihrem Social-Media-Profil zu sehen – bis jetzt. Katharine postete nun das erste Foto mit ihm und zeigte dabei, dass trotz ihres Mutterglücks auch ein anderer Bewohner ihres Haues nicht zu kurz kommt.

In ihrer Instagram-Story postete die US-Amerikanerin einen sonnigen Schnappschuss von sich. Darauf trägt sie ein lockeres Kleid und posiert lässig in die Kamera. Ihr Baby, dessen Name noch nicht bekannt ist, trägt sie dabei an sich geschmiegt, in einer Bauchtrage. Gut für Chihuahua Wilma – denn so hat Katharine die Hände frei, um auch die Hundeseniorin zu tragen.

2016 hatte die 36-Jährige die damals zehn Jahre alte Hundedame adoptiert. Scheint ganz so, als wenn auch sie das neue Familienmitglied schon voll ins Herz geschlossen hat. Details zur Geburt von Katharines Sohn gibt es noch nicht. Er sei jedoch gesund, hieß es in einem Statement gegenüber People.

Getty Images Katharine McPhee bei der Oscar-Afterparty im Februar 2020

Instagram / katharinefoster Katharine McPhee im Januar 2021

Instagram / katharinefoster Katharine McPhee mit ihrem Hund

