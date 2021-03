Cardi B (28) schreibt mit ihrer Musik Geschichte! Die Rapperin landet vor allem aufgrund ihres Privatlebens immer wieder in den Schlagzeilen. Ihr turbulentes Liebesleben mit Ehemann Offset (29) sorgt zum Beispiel regelmäßig für reichlich Gesprächsstoff. Aber auch karrieretechnisch macht die "I Like It"-Interpretin mal wieder von sich reden. Ihr Song "Bodak Yellow" ist so durch die Decke gegangen, dass Cardi nun eine ganz besondere Auszeichnung bekommen hat: Sie ist die erste Rapperin, die mit ihrer Musik Diamantstatus erreicht.

Mit goldenen oder Platin-Schallplatten wurde die 28-Jährige in ihrer Karriere schon mehrfach ausgezeichnet. Nun bekam sie für "Bodak Yellow" aber auch noch eine Diamantplatte, wie die Recording Industry Association of America in einem Statement bekannt gab. Das bedeutet, dass die Single in den USA inzwischen zehn Millionen Mal verkauft wurde. Online-Streams werden darin übrigens auch mit eingerechnet. 150 Streams zählen dabei wie ein Single-Verkauf. Vor ihr hat noch nie ein weiblicher Rap-Star diesen Meilenstein erreicht.

Nach der Bekanntgabe teilte Cardi einen kurzen Clip auf Twitter, in dem zu sehen ist, wie sie mit ihrer Diamantplakette überrascht wird. "Ich wollte euch nur danken, weil das ohne euch nicht möglich gewesen wäre. Es hat mich so gefreut und es hat mich wirklich aufgebaut", schrieb sie dazu.

