Sind die Gefühle etwa doch noch nicht gänzlich verflogen? Es wurde schon einige Wochen spekuliert, bevor Cardi B (28) es Mitte September offiziell machte: Sie und ihr Mann Offset (28) gehen getrennte Wege. Seither wurde die Rapperin nicht müde, zu betonen, dass sie keinerlei Liebeskummer verspüre – und ihr Singleleben in vollen Zügen genieße. Ist das nicht mehr aktuell? Tatsächlich wurde Cardi nun nämlich knutschend erwischt – mit Offset!

Anlässlich ihres 28. Geburtstages ließ die Musikerin am Samstag in Las Vegas ordentlich die Korken knallen. Und eingeladen war neben Kylie Jenner (23) und Co. auch ihr Ex-Partner. Offenbar stehen die beiden noch in engem Kontakt – und das nicht bloß rein platonisch. Fotos, die HollywoodLife vorliegen, zeigen die eigentlichen Verflossenen doch tatsächlich beim ziemlich intensiven Knutschen. Könnte das etwa auf ein erneutes Beziehungs-Comeback hindeuten?

Denn auch für das Geschenk für die Mutter seiner Tochter Kulture Kiari Cephus (2) hat Offset ziemlich tief in die Tasche gegriffen. Der Rapper organisierte kurzerhand einen neuen Rolls Royce – samt luxuriösem Kindersitz für den kleinen Spross.

Instagram / iamcardib Cardi B im Juli 2020

Getty Images Offset und Cardi B, Musiker

Instagram / iamcardib Cardi B im Mai 2020

