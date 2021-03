Königin Letizia (48) von Spanien ist eine der Fashionistas unter den Royal-Damen. Mit ihren stets klassischen und stilvollen Looks macht die Ehefrau von König Felipe (53) schon lange Königsmitglieder wie zum Beispiel Herzogin Kate (39) Konkurrenz. Und auch jetzt legte sie bei einem etwas ernsteren Event einen wirklich eleganten Auftritt hin: Letizia überraschte Royal-Fans nun in einem schicken Mantel, der ihrer grazilen Figur besonders schmeichelte!

Am Europäischen Gedenktag für die Opfer des Terrorismus nahm das spanische Königspaar am Donnerstag an einer Gedenkzeremonie in Madrid teil. Vor allem die 48-Jährige machte an diesem Tag eine gute Figur. In ihrem schwarzen, figurbetonten Mantel zog die ehemalige Journalistin wohl alle Blicke auf sich. Ihren eleganten und dabei modernen Look rundete sie mit schicken Stiefeln ab. Ihr Gatte ging neben ihr in seinem schlichten blauen Anzug schon beinahe unter.

Doch Letizia ist nicht nur wie Kate oft ziemlich stylish unterwegs, die Spanierin recycelt mindestens genauso gern ihre Kleidung. Erst im Sommer vergangenen Jahres hatte sie einen Jumpsuit aus ihrem Kleiderschrank geholt, den sie bereits 2018 getragen hatte. Mit einem etwas anderen Touch hatte sie den Look so ganz neu interpretiert.

Anzeige

Getty Images Königin Letizia von Spanien auf Mallorca, Juni 2020

Anzeige

MC Boti/ActionPress Königin Letizia und König Felipe von Spanien

Anzeige

Getty Images Königin Letizia in Kantabrien im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de