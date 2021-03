Florian Szupories (28) hat einfach kein Glück, was Datingshows angeht! Der Personal Trainer war erst am vergangenen Donnerstag als Granate bei Love Island eingezogen. Doch nur einen Tag später – bei der zweiten Paarungszeremonie – schickten ihn die Damen wieder nach Hause. Nicht das erste Mal, dass Florian eine Kuppelsendung früh verlassen musste. Auch als Melissa Dahm (25) im Sommer 2020 als Bachelorette die Rosen verteilt hatte, war der Muckimann schon in der zweiten Folge geflogen. Mit Promiflash sprach Florian nun darüber, ob auf ihm ein Datingshow-Fluch lastet!

"Ich würde sagen, vielleicht generell ein Datingfluch. Weil ich bin ja die ganze Zeit Single, und vielleicht hat das ja einen Grund", versuchte sich der Kölner im Promiflash-Interview zu erklären. Vor seiner Bachelorette-Teilnahme war er außerdem bei der Blitzdating-Sendung Take Me Out zu Gast gewesen – ebenfalls ohne Erfolg. Florian findet aber, dass sein Rauswurf bei "Love Island" mit seinen vorherigen Erlebnissen eigentlich nicht zu vergleichen ist: "Die Umstände waren jetzt eher außergewöhnlich."

Was er damit meint? Florian war offenbar schon bei seinem Einzug von Mutter Natur ein Streich gespielt worden, sodass er nicht mehr Herr seiner Sinne war: "Als wir da mit den Mädels saßen, habe ich sofort durch einen Windstoß oder Ähnliches etwas ins Auge gekriegt und das ging auch nicht raus. Das hing unterm Augenlid fest, und das hat es so schwer gemacht, dass ich mich auf keine Gespräche konzentrieren konnte", berichtete er. Da das Sandkorn oder was auch immer es war auch später nicht rausgegangen sei, habe er keine Möglichkeit mehr gehabt, bei den Mädels einen guten Eindruck zu hinterlassen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTLZWEI Florian und Breno, "Love Island"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / flotista Florian Szupories, mehrfacher Kuppelshow-Teilnehmer

Anzeige

RTL II Florian Szupories, Kandidat bei "Love Island" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de