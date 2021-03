Komplett neue Paarungen und erster Rauswurf bei Love Island! Heut stand bei der beliebten Datingshow die zweite Paarungszeremonie an – bei der sich viele neue Duos bildeten. Auch Bianca Balintffy, die jüngst von Breno Alonso für Livia Piotrowicz verlassen wurde, hat jetzt wieder einen Kuschelpartner. Nachdem sich die fünf Paare zusammengefunden haben, blieb ein Single-Boy übrig und der musste auch seine Koffer packen. Es traf Neuzugang Florian Szupories (28).

Er konnte es offensichtlich nicht schaffen, eine der Insel-Schönheiten von sich zu überzeugen, weswegen er bei der heutigen Damenwahl leer ausging. Das sind die neuen Pärchen: Emilia ist nun nicht mehr allein, sie schnappte sich Fynn, mit dem sie in den letzten Tagen schon "tiefe Gespräche" hatte. Wenig überraschend war Nicoles Entscheidung – sie blieb ihrem Dennis treu. Greta ersetzte Fynn mit SixxPaxx-Stripper Breno, wohingegen Bianca nun mit Adriano und Livia mit Amadu kuschelt.

Damit ist das einzige Pärchen, das sich nicht verändert hat, Nicole und Dennis. Die beiden gerieten in der gestrigen Folge aneinander und so kam es zum berüchtigten "Rührei-Gate". Dennis war in Nicoles Augen mehr als nachlässig, weil er ihr als stolze Veganerin Rührei angeboten hat. Diesen Fauxpas scheint sie ihm mittlerweile wieder vergeben zu haben.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI Fynn und Emilia, "Love Island"-Teilnehmer 2021

RTLZWEI Dennis und Nicole, "Love Island"-Teilnehmer

RTLZWEI Breno und Greta

RTLZWEI Bianca und Adriano, "Love Island"-Teilnehmer

RTLZWEI Amadu und Livia

