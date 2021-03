Erster Love Island-Exit in der neuen Staffel. Heute stand die zweite Paarungszeremonie unter Leitung von Moderatorin Jana Ina Zarrella (44) auf dem Programm. Dabei bildeten sich fünf Pärchen – vier davon waren komplett neue Konstellationen. Florian Szupories (28) blieb am Ende übrig und musste die Show verlassen. Der erfolglose TV-Dater hat für seinen schnellen Exit eine einfache, aber doch sehr abstruse Erklärung im Promiflash-Interview parat.

Erst einmal verriet der ehemalige Take Me Out-Teilnehmer, wie seine Gefühlslage bezüglich des Exits ist. "Ich bin unglaublich enttäuscht. Die Zeit war viel zu kurz für mich, um unter den gegebenen Umständen da etwas zu erreichen", so Florian im Gespräch mit Promiflash. Er habe es schon vorher gespürt, dass es eng werden könnte. Der Personal Trainer glaubt, dass der Exit auf seinen Einzug in die Villa zurückzuführen ist, denn er hatte Flirt-Schwierigkeiten mit den Augen. "Das Problem mit dem Augenkontakt war: Ich habe direkt beim Einzug da mit den Mädels sofort durch einen Windstoß was ins Auge bekommen und das hing unterm Augenlid fest und dadurch konnte ich mich auch nicht auf ein Gespräch konzentrieren", erklärte er die TV-Pleite.

Florian war aber nicht der einzige traurige Islander in dieser Episode. Bei Livia Piotrowicz flossen sogar die Tränen, da sie das Gefühl hatte, sie würde nie einen Partner auf der Insel finden. Ihr Schwarm Amadu Couhl hatte nur Augen für Bianca Balintffy.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTL II Florian und Amadu, Granaten bei "Love Island" 2021

RTL II Florian Szupories bei "Love Island" 2021

RTLZWEI Florian und Breno, "Love Island"-Kandidaten

