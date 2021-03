Demi Lovato (28) spricht offen über ihre heftige Drogenvergangenheit. Dass die Sängerin an einem Suchtproblem leidet, ist spätestens seit ihrer Überdosis im Jahr 2018 kein Geheimnis mehr. Damals hatte sie im Rausch drei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt erlitten. Mittlerweile ist die Musikerin clean, doch an die harte Zeit der Sucht erinnert sie sich noch ganz genau. Nun sprach Demi über ihr damaliges Verhältnis zu den Rauschmitteln.

Im Podcast Yeah No, I'm Not Ok bezeichnete die 28-Jährige ihren Drogenkonsum als "zerstörerischen Bewältigungsmechanismus". "So, wie sie [die Sucht] mich fast umgebracht hat, hat sie mir zugleich auch das Leben gerettet", beschrieb sie ihre damalige Lage. In Zeiten, in denen sie Suizidgedanken hatte, habe sie sich letztendlich den Drogen zugewandt, um ihrem ensetzlichem Kummer zu entkommen. Inzwischen habe sie jedoch andere Wege und Mittel gefunden, um mit schweren Momenten und Schmerz umzugehen – und wolle nie wieder in alte Verhaltensmuster verfallen.

Trotzdem ist es der Sängerin wichtig, offen über ihre Vergangenheit und ihre Herausforderungen zu sprechen. Sie selbst habe sich oft mit Menschen aus der Medienwelt verglichen und sich für nicht gut genug gehalten. "Als ich dann selbst im Rampenlicht stand, habe ich gemerkt: 'Oh, niemand hier ist perfekt, niemand hat das perfekte Leben. Es scheint ja nur so'", erzählte sie.

Instagram / ddlovato Demi Lovato im Dezember 2020

Actionpress/ SIPA PRESS Demi Lovato, Sängerin und Schauspielerin

Getty Images Demi Lovato bei den American Music Awards in L.A. im November 2017

