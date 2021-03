Rebecca Mir (29) ist stolz auf ihren schwangeren Body – daraus macht sie kein Geheimnis! Regelmäßig veröffentlicht die schöne "taff"-Moderatorin, die aktuell ihr erstes Kind von Let's Dance-Profi Massimo Sinató (40) erwartet, hübsche Updates ihres Babybauchs. Jetzt teilte Rebecca ein neues Kugelfoto, auf dem sie ohne Frage fantastisch aussieht – aber einige Fans stören sich daran, wie freizügig das Bild ist...

Die werdende Mutter postete jetzt eine heiße Aufnahme auf ihrem Instagram-Profil, die offensichtlich bei einem professionellen Shooting entstanden ist. Der Aufreger: Rebeccas Bluse ist auf dem Bild geöffnet, sodass ihr kugelrunder Babybauch und ein Teil ihrer Brüste rausschaut. Zu viel Haut, finden manche Nutzer: "Ich habe Frau Mir so sehr für ihre Fotos bewundert, weil sie sich nicht wie alle anderen als nackte Schwangere zeigt. Schade, dass sie doch so ist wie alle anderen", ärgert sich beispielsweise eine Userin und bekommt dafür auch Zuspruch.

Der Großteil jedoch findet: Rebecca ist eine wunderschöne Schwangere – und darf das ruhig zeigen! "Du siehst so toll aus, Wahnsinn", so eine Abonnentin. "Wie eine Fruchtbarkeitsgöttin!", schwärmt eine weitere. Wie seht ihr das: Ist das Foto zu freizügig oder völlig in Ordnung? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Moderatorin

Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Moderatorin

Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de