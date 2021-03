Ist dieser Look wirklich tragbar? Superstar Rihanna (33) verzaubert ihre Fans nicht nur mit ihren musikalischen Ergüssen, sondern auch mit ihren Mode-Statements. Die Sängerin brachte sogar ihre eigene Beauty-Produktlinie auf den Markt und glänzt auf roten Teppichen in den schicksten Roben. Doch jetzt wurde die Modedesignerin in einem Outfit abgelichtet, das die Meinungen ihrer Fans spalten dürfte: Rihanna trug eine lässige Jogginghose mit schicken High Heels!

Aus einer Bar stolziert Rihanna in Santa Monica, Kalifornien, und zog mit ihrem außergewöhnlichen Outfit wohl alle Blicke auf sich. Neben einer dicken Lederjacke trägt die 33-Jährige eine lässige Jogginghose in Khaki und ein passendes kleines Handtäschchen dazu. Doch mit dem, was sie an den Füßen trägt, sorgt die Unternehmerin für Irritation: Unter der Jogginghose blitzen zwei schneeweiße High Heels hervor! Sporthose und Stöckelschuhe: Passt das zusammen? Für den Weltstar offenbar ja!

Dass Rihanna aber offenbar sich ohnehin in Sachen Mode nichts sagen lässt, beweist sie immer wieder mit Auftritten in bemerkenswerten Outfit-Kreationen. Manchmal hat die "Umbrella"-Interpretin aber wohl auch nichts dagegen einzuwenden, nur wenig Stoff auf der Haut zu tragen. Auf Instagram teilte die Beauty kürzlich einen heißen Schnappschuss, auf dem sie ganz sexy oben ohne posiert. Bei so viel Sexappeal bleibt wohl nicht nur ihrem Freund ASAP Rocky (32) die Spucke weg...

Rihanna im März 2021

Rihanna, Sängerin

Rihanna, 2021

