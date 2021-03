Vor 17 Jahren haben sich Hollywoodstar Jennifer Garner (48) und Mark Ruffalo (53) zuletzt am Filmset von "30 über Nacht" gesehen – nun feierten sie ein freudiges Film-Comeback! Erneut werden die beiden im Netflix-Streifen "The Adam Project" Seite an Seite zu sehen sein. Dass sie sich darüber sehr freuen, zeigt nicht nur ein süßes Selfie, das die beiden mit ihren Fans teilten – Jennifer kommt aus dem Schwärmen für ihren Drehpartner Mark überhaupt nicht mehr heraus und verriet jetzt auch, wieso!

In der amerikanischen Show Good Morning America wirkte Jen total happy. "Es war wundervoll", beschrieb die gebürtige Texanerin das Wiedersehen. Grund dafür ist, dass sie und Mark auch jetzt wieder als Leinwand-Liebespaar harmonieren. "Wir spielten ein Ehepaar und da war einfach sofort diese Vertrautheit!", schwärmte Jennifer über ihren Co-Star. Vor allem diese Beziehung wieder aufleben zu lassen sei eine wunderschöne Erfahrung gewesen.

"The Adam Project" glänzt jetzt schon durch seine Starbesetzung. Neben Jennifer Garner und Mark Ruffalo werden auch Ryan Reynolds (44) und Zoe Saldana (42) zu sehen sein. Die Veröffentlichung des Sci-Fi-Films wird frühestens Ende dieses Jahres erwartet – die Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden, bis sie die unverwechselbare Chemie zwischen Jen und Mark erleben dürfen.

ActionPress/ United Archives GmbH Jennifer Garner und Mark Ruffalo in "30 über Nacht"

Instagram / jennifer.garner Mark Ruffalo und Jennifer Garner

Getty Images Jennifer Garner bei den SAG-Awards in L.A. im Januar 2020

