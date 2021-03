Unter anderem Umständen hat Greta Engelfried kein Problem mit Eifersucht! Die Bad Homburgerin bildete bis zur vergangenen Paarungszeremonie ein Couple mit Fynn Lukas Kunz. Schon nach wenigen Tagen auf der Liebesinsel waren die beiden intensiv am Kuscheln und tauschten heiße Küsse aus. Das Problem: Auch Emilia Würsching hat Interesse an dem Tattoofan und hat ihn ihrer Konkurrentin weggeschnappt. Das passte Greta ganz und gar nicht – ist sie etwa schon eifersüchtig? Vor Start der TV-Show verriet die Kandidatin im Promiflash-Interview: Eigentlich geht sie mit Eifersucht locker um.

"Ich bin nicht der eifersüchtige Typ Mensch. Im Prinzip bin ich sehr locker. Ich möchte, dass auch mit mir relativ locker umgegangen wird. Vertrauen ist alles", sagte die 21-Jährige über sich. Allerdings gab sie nicht nur zu, dass ihre letzte Beziehung einige Jahre zurückliegt und sie das Eifersuchtsthema deshalb vielleicht nicht ganz so gut beurteilen kann, sondern auch, dass sich auf Teneriffa alles ändern könnte. "Ich hatte so etwas noch nie, dass ich um jemanden kämpfen musste. Deswegen bin ich gespannt, wie ich dann reagieren werde", äußerte sie.

Doch ist Fynn rein äußerlich auch Gretas Typ? "Ich bin gar nicht festgefahren. Solange das Zwischenmenschliche stimmt und er so ein Strahlen in seinen Augen hat, bin ich da komplett offen", so die Industriekauffrau. Grundsätzlich habe sie aber schon einen Typ: Sie stehe auf dunkle Haare. Ob Fynns dunkelblonder Schopf der Junggesellin dunkel genug ist? In den vergangenen Folgen sah das zumindest ganz danach aus.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Fynn und Emilia, "Love Island"-Teilnehmer 2021

RTL2 Greta und Fynn bei "Love Island"

RTL II Greta und Fynn bei "Love Island" 2021

