Carina Spack (24) träumt von ihrer zukünftigen Hochzeit! Zuletzt sah es für die ehemalige Bachelor-Kandidatin in Sachen Liebe nicht sonderlich rosig aus. 2019 hatte sie Serkan Yavuz (27) bei Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Im Oktober des vergangenen Jahres trennte sich das Paar jedoch und schließt seither auch ein Liebes-Comeback entschieden aus. Stattdessen blickt die Blondine optimistisch nach vorne und denkt offenbar sogar wieder ans Heiraten!

Via Instagram postete die 24-Jährige nun ein Foto von der Hochzeit von Jessica Neufeld (26) und Niklas Schröder (32) aus dem Jahr 2019. Darauf steht Carina in einem schicken Kleid vor einem ansehnlichen Schloss. Um sich wie eine Prinzessin zu fühlen, brauche sie keinen Prinzen, ließ die Influencerin ihre Follower wissen und teilte dabei auch ihre persönliche Idealvorstellung für die Zukunft mit. "Eines Tages möchte ich gerne in einem Schloss heiraten und mich dann so richtig wie eine Prinzessin fühlen", schrieb sie über ihre Traumhochzeit.

Bis der dazugehörige Traummann kommt, hat Carina zumindest einen tierischen Begleiter an der Seite. Schon mit ihrem Ex-Freund hatte sie sich einen Hund angeschafft, musste ihn aber aufgrund von Serkans Allergie wenige Tage später wieder abgeben. Seit Ende des vergangenen Jahres ist die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin jedoch wieder stolze Hunde-Mama.

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020

Anzeige

Instagram / carina_spack Meike Emonts und Carina Spack mit dem Brautpaar Jessi und Niklas Schröder

Anzeige

Instagram / carina_spack Carina Spack mit ihrem Hund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de