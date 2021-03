Jennifer Garner (48) spricht nun Klartext! Die Schauspielerin ist bereits seit Jahren stolze Mutter von drei Kindern. Aus ihrer einstigen Partnerschaft mit Ben Affleck (48), von dem sie sich nach über zehn Jahren Ehe im Jahr 2015 scheiden ließ, entstammen ihre drei Sprösslinge Violet (15), Samuel (9) und Seraphina (12). Jetzt spricht die 48-Jährige ganz offen darüber, wie sich ihr Körper durch die Schwangerschaften verändert hat!

Im Happy Mum, Happy Baby-Podcast gab Jennifer im Gespräch mit der Bloggerin Giovanna Fletcher (36) nun ganz private Einblicke: Sie offenbarte, man sehe ihrem Körper an, dass sie bereits drei Kids auf die Welt gebracht hat. Es gebe zwar unzählige Frauen, die nach der Entbindung zu ihrer vorherigen Form zurückkehrten – sie selbst gehöre jedoch nicht dazu: "Ich kann wirklich hart an mir arbeiten, aber ich werde immer noch wie eine Frau aussehen, die drei Babys bekommen hat, und das wird auch immer so bleiben."

Bereits des Öfteren musste sich die Amerikanerin in den vergangenen Jahren für ihre Figur rechtfertigen. Nach ihrer ersten Schwangerschaft habe sie ein enger Freund im Krankenhaus besucht und gefragt: "Ist da noch eins drin?" Die 48-Jährige habe die Aussage zwar mit Humor genommen, aber dennoch erinnere sie sich noch bis heute daran. Und im vergangenen September spekulierten sogar ihre Fans, dass sie in anderen Umständen sei. Diese Gerüchte stellte Jen jedoch schnell richtig!

Getty Images Jennifer Garner im Januar 2020

Instagram / jennifer.garner Jennifer Garner im April 2019

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

