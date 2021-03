Wird Prinz Charles (72) jetzt versuchen, die Wogen zu glätten? Am vergangenen Sonntag sorgte das Interview von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) für weltweite Furore. Das Paar erhob im Gespräch mit Talkmasterin Oprah Winfrey (67) nicht nur schwere Rassismusvorwürfe gegenüber der britischen Krone, der 36-Jährige thematisierte sogar das schwierige Verhältnis zu seinem Vater: Nach Bekanntgabe des Megxit soll dieser Anrufe seines Sohnes nicht mehr entgegengenommen haben. Nun ist sich ein Freund des Thronfolgers sicher: Charles will an der Beziehung mit Harry arbeiten!

Wie ein Insider gegenüber The Mail berichtet, soll der 72-Jährige angeblich sehr verletzt wegen des brisanten Talks sein. Dennoch soll er nach reiflicher Überlegung zu der Erkenntnis gekommen sein, dass es nichts bringe, den Streit immer weiter fortzuführen. Deshalb wolle er in den nächsten Wochen versuchen, sich seinem Sohn wieder anzunähern. "Er fühlt, dass es Zeit ist zu heilen. Jetzt ist es an der Zeit, eine kaputte Beziehung zu flicken", glaubt Charles' Freund zu wissen.

Bisher hat sich der Thronfolger selbst noch nicht zu den schweren Anschuldigungen des Paares geäußert. Prinz Charles sei zwar vergangene Woche bei einem Besuch eines Impfzentrums im Nordwesten von London direkt nach dem Interview gefragt worden, habe dazu aber nichts sagen wollen. Stattdessen habe er nur schweigend gelächelt.

Ben Birchall - WPA Pool/Getty Images Prinz Charles im August 2020

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry bei einer Gedenkfeier in der Türkei im April 2015

MEGA Prinz Harry in Kalifornien

