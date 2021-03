Es liegt Liebe in der Luft bei Khloé Kardashian (36) und Tristan Thompson (30). Erst Ende Februar heizte die Reality-TV-Darstellerin die Gerüchteküche an, als sie ein Foto von sich mit einem riesigen Diamantring teilte. Haben sie und ihr Ex Tristan Thompson sich etwa versöhnt und sogar verlobt? Eine eindeutige Antwort ist sie bisher schuldig geblieben – doch rund drei Wochen nach dem angeblichen Reunion-Hammer feierten die Turteltauben nun zusammen den Geburtstag des Basketballspielers. Dabei macht die dunkelhaarige Schönheit im Netz deutlich: Sie freut sich auf die gemeinsame Zukunft mit ihrem Schatz!

"Diejenigen, die füreinander bestimmt sind, sind diejenigen, die alle Widrigkeiten überwinden, die sie hätten auseinanderreißen sollen, um am Ende stärker als zuvor daraus hervorzugehen", schreibt Khloé zu einer Reihe von Schnappschüssen von sich, Tristan und ihrer gemeinsamen Tochter True Thompson (2) auf Instagram. An dieser Stelle hört der Keeping up with the Kardashians-Star aber noch nicht auf – ganz im Gegenteil, Khloé fängt gerade erst mit dem Schwärmen an. Denn die Kalifornierin bedankt sich außerdem bei Tristan dafür, ihr gezeigt zu haben, dass sie sich auf ihn verlassen könne.

"Ich hoffe, du merkst heute und jeden weiteren Tag, wie sehr du von mir und so vielen anderen geliebt wirst. Ich kann die vielen neuen Erinnerungen kaum erwarten. Jetzt fängt das Leben erst an, gut zu werden", schließt Khloé ihren romantischen Post ab.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian zeigt ihren Verlobungsring

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/khloekardashian/ Tristan Thompson, Khloé Kardashian und ihre Tochter True im März 2021

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Juli 2020

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass Khloé so ein emotionales Statement gepostet hat? Ja, das hätte ich nie erwartet. Nein, überhaupt nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de