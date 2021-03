War es etwa nur Lust statt Liebe? Philip Dumstrei und Nele Wüstenberg gehen als beste Freunde durchs Leben – zurzeit allerdings als Singles! Das wollten sie mit einer gemeinsamen Reise in die Turtel-Herberge von First Dates Hotel ändern. Während es für ihn dabei leider nicht gefunkt hat, kam es für sie nach einem gescheiterten Date zu einem spontanen, knisternden Treffen mit einem anderen Kandidaten der Show. Philip hat Promiflash verraten, wieso daraus nichts Langfristiges wurde.

Dass ihr erstes Date mit seinem Namensvetter Philipp zum Scheitern verurteilt gewesen sei, habe er sofort bemerkt, erinnerte sich Philip im Gespräch mit Promiflash: "Wenn man einen Menschen schon sein ganzes Leben kennt, spürt man das." Ganz anders sei das jedoch nach dem Überraschungsdate mit Marc gewesen: "Dass sie so von einem Mann schwärmt, erlebe ich sehr selten. Sie war hin und weg und hat komplett gestrahlt." Sie hätten sich sogar gemeinsam in Hamburg getroffen und er habe bei den beiden viel Potenzial gesehen, doch daraus sei am Ende nichts geworden: "Als Nele dann von ihm aus Österreich zurückkam und er sich nie wieder gemeldet hat, war für mich klar: mal wieder nur ein Fuckboy."

So seien für seine BFF unterm Strich nichts als Erinnerungen von der Teilnahme an der Sendung geblieben. Denn nach dem erfolglosen ersten Versuch sei auch der hoffnungsvollere Flirt mit Marc letztlich versandet: Nele und Marc haben auch kein Kontakt mehr – nachdem er sich einfach nie wieder gemeldet hat."

Privat Nele Wüstenberg und Philip Dumstrei, "First Dates Hotel"-BFFs

Instagram / mr.dmstrei Philip Dumstrei am Strand von Sylt

Instagram / nelipies Nele Wüstenberg in Kroatien

