Wird The Big Bang Theory eine Fortsetzung bekommen? Anfang vergangenen Jahres flimmerte die finale Folge der Sitcom in Deutschland über die Bildschirme. Unzählige Fans zeigten sich vom Ende der zwölften Staffel schwer enttäuscht und hoffen seitdem auf ein Comeback. Auch dem Cast fiel das Serien-Aus damals nicht leicht. Nun wurde die Schauspielerin Kaley Cuoco (35), die in allen zwölf Staffeln den Charakter der Nachbarin Penny verkörpert hatte, zum einer möglichen Fortsetzung befragt. Kann sie den Fans Hoffnungen machen?

Im Interview mit Metro Uk sprach die 35-Jährige über das im Frühling anstehende Comeback der Serie Friends. Sie selbst hoffe, dass auch die beliebten Nerds von "The Big Bang Theory" eines Tages ein Revival bekommen: "Ich würde auf jeden Fall bei einer Reunion mitmachen. Absolut... Ich bin total dafür, dass wir eine Fortsetzung machen", betonte die US-Amerikanerin. Allerdings gab sie zu bedenken, dass es noch etwas dauern könnte, da die Sitcom ja "gerade erst" abgesetzt wurde und ein kleines Päuschen schon nötig sei. Sie könne sich aber durchaus vorstellen, dass auch ihre Co-Stars irgendwann wieder bereit wären.

Erst kürzlich gestand die 35-Jährige, dass das Serien-Aus für sie sehr überraschend kam. Sie und ihr Schauspielkollege Johnny Galecki (45), der die Rolle von Leonard Hofstadter spielte, seien fest davon überzeugt gewesen, dass es eine dreizehnte Staffel geben werde. Jim Parsons (47) hingegen, der den Autisten Sheldon Cooper spielte, soll damals derjenige gewesen sein, der aussteigen wollte.

Anzeige

Instagram / kunalkarmanayyar "The Big Bang Theory"-Stars am Set

Anzeige

Getty Images Das ehemalige Paar Kaley Cuoco und Johnny Galecki beim Paleyfest in Hollywood im März 2016

Anzeige

Getty Images Der "The Big Bang Theory"-Cast bei den People's Choice Awards, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de