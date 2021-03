Was ist wirklich zwischen Juliano und Sandra Janina vorgefallen? Seit Januar sind der ehemalige Are You The One?-Kandidat und die Love Island-Beauty offiziell ein Paar – und das soll die ganze Welt sehen. Immer wieder zeigte sich das Pärchen total verliebt auf seinen Social-Media-Kanälen. Vor Kurzem kriselte es aber offenbar bei den beiden, Sandra erklärte, dass sie erst einmal Ruhe voreinander brauchten. Jetzt haben sich die beiden wieder zusammengerauft und verraten, was passiert ist.

Im Promiflash-Interview wollen die beiden nach wie vor nicht so wirklich mit der Sprache rausrücken. Der Tattoo-Liebhaber gibt aber zu: "Wir hatten ein paar kleine Auseinandersetzungen, wir hatten auf jeden Fall Stress." Weswegen genau sich die Reality-TV-Bekanntheiten gestritten haben, wollen sie zwar für sich behalten, lassen aber durchblicken, dass sie durch die aktuelle Gesundheitskrise sehr viel aufeinanderhängen. Auf der anderen Seite würde sie das auch enger zusammenschweißen.

"Auf jeden Fall haben wir uns wieder zusammengerauft und haben das beiseitegelegt", stellte die Blondine klar. Und es scheint bei ihnen tatsächlich wieder besser zu laufen, denn jetzt planen sie sogar zusammenzuziehen. "Wir wissen noch nicht, wohin und wir wissen noch nicht, wann, aber wir denken darüber nach", erklärte Sandra.

Anzeige

Instagram / julianofernandezz Sandra Janina mit ihrem Freund Juliano

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Juliano und Sandra Janina

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina und Juliano Fernandez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de