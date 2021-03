Wie stabil ist Prinz Harry (36) und Herzogin Meghans (39) Ehe? Zugegeben – das Paar hat in den vergangenen paar Jahren einiges durchgemacht. Nachdem sich die Royals von der britischen Königsfamilie abgesetzt haben, leben sie mittlerweile in den USA. Erst kürzlich sprachen sie mit Talkshowmasterin Oprah Winfrey (67) darüber, wie schwer für sie das Leben am britischen Hof tatsächlich war. Könnten die schwierigen Umstände sogar das Ende ihrer Beziehung bedeuten?

Davon geht zumindest Meghans Halbschwester Samantha Markle aus, wie TMZ berichtet. Sie ist davon überzeugt, dass das Paar sich unbedingt professionelle Hilfe suchen müsste, um nicht unweigerlich auf eine Scheidung zuzusteuern. Die 56-Jährige könnte sich sogar vorstellen, dass Harry seine Ehe längst infrage stelle. Gleichzeitig sei es wichtig, dass sich die Eltern des kleinen Archie Harrison (1) nach dem Enthüllungsinterview bei ihren royalen Verwandten entschuldigen.

Inwieweit sich die US-Amerikanerin tatsächlich eine Meinung über Harry und Meghans Ehe bilden kann, ist fraglich. Schließlich hat sie zu den beiden keinerlei Kontakt – sie hat die zwei auch nie persönlich als Paar erlebt. Die Schauspielerin ist die Tochter von Meghans Vater Thomas Markle (76), zu dem Meghan bekanntlich ein schwieriges Verhältnis hat.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

MEGA Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison

The Sun / MEGA Thomas Markle im Januar 2020

