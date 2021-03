Im Jahr 2006 wurde Steve Irwin (✝44), bekannt als "Crocodile Hunter", bei Dreharbeiten in der Wildnis von einem Stachelrochen getötet. Seitdem führt seine Familie das Erbe des Tierschützers tapfer fort: Seine Frau Terri und seine beiden Kinder Bindi (22) und Robert (17) setzen sich weiterhin für gefährdete Tiere ein und leiten den Familien-Zoo im australischen Bundesstaat Queensland. Nun sprach Steves Sohn über den Verlust und wie sehr er ihm auch heute zu schaffen macht.

Zu Gast bei Studio 10 gestand Robert, wie sehr ihm sein Vater fehlt. "Ich vermisse ihn in jeder Minute an jedem Tag, vor allem zu Meilensteinen meines Lebens oder auch an seinem Geburtstag", beteuerte der 17-Jährige. Deshalb wollen er und seine Familie auch sicherstellen, dass alles, wofür Steve gelebt hat und auch gestorben ist, weitergeführt wird. Robert ist sich sicher, die Präsenz seines Vaters zu spüren, wenn er durch den Zoo läuft und glaubt: "Meine Güte, er wäre verdammt stolz auf uns."

Ein weiterer Meilenstein, zu dem die Familie Steve vermisst, ist vermutlich auch Bindis Schwangerschaft. Noch diesen Monat soll ihre erste Tochter zur Welt kommen, doch sogar schon vor der Geburt gedenkt sie mit dem Spitznamen des Babys dem Dokumentarfilmer. Bindi und ihr Ehemann Chandler Powell (24) sollen das Ungeborene tatsächlich Wildlife Warrior nennen.

Anzeige

bindisueirwin / Instagram Steve Irwin mit seiner Frau Terri und den beiden gemeinsamen Kindern

Anzeige

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin

Anzeige

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de