Avril Lavigne (36) ist verliebt wie lange nicht! Schon im Februar hatte es erstmals Gerüchte gegeben, dass die Musikerin einen neuen Partner an ihrer Seite haben könnte: Mehrfach war die "Complicated"-Interpretin mit ihrem Kollegen Mod Sun gesichtet worden. Wenig später bestätigten die beiden dann auch öffentlich ihre Beziehung. Und Letztere scheinen die zwei jetzt so richtig zu genießen: Bei einem idyllischen Strandspaziergang knutschen Avril und Mod ganz ungeniert!

Da liegt Liebe in der salzigen Meeresluft! Aktuelle Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Rockerin und den Rapper vergangene Woche am Strand von Los Angeles. Offensichtlich überglücklich und schwerst verliebt liegen sich die beiden in den Armen und küssen sich hemmungslos, auf einem anderen Foto tollen die zwei wie kleine Kinder durch den Sand. Wie das US-Magazin berichtet, feierten Avril und Mod dort den 34. Geburtstag des "Karma"-Interpreten – die gute Laune ist also kaum verwunderlich.

Zum Ehrentag ihres Liebsten ließ es sich die 36-Jährige zudem nicht nehmen, auch via Instagram einige süße Worte an ihn zu richten. Zu einem Bild, auf dem Mod ihr die Hand küsst, schrieb Avril: "Alles Gute zum Geburtstag, wundervoller Mod Sun!"

iamKevinWong.com / MEGA Mod Sun und Avril Lavigne in West Hollywood

Getty Images Mod Sun, Rapper

Instagram / avrillavigne Mod Sun und Avril Lavigne

