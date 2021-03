Avril Lavigne (36) verwöhnt ihren Freund! Ende Januar veröffentlichte die Sängerin mit dem Rapper Mod Sun ihren neuen Song "Flames". Seitdem wurden Gerüchte laut, dass die beiden Musiker ein Paar sein könnten. Im Februar zeigten sich die Kanadierin und der "Karma"-Interpret dann Händchen haltend auf den Straßen Hollywoods. Mit einem Kuss am Valentinstag bestätigte das Paar schließlich offiziell die Liebesbeziehung. Zum 34. Geburtstag ihres Freundes teilte Avril nun ein süßes Foto.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 36-Jährige ein Bild mit ihrem Liebsten und schrieb dazu: "Alles Gute zum Geburtstag, wundervoller Mod Sun." Auf dem Schnappschuss küsst der 34-Jährige mit geschlossenen Augen die Hand von Avril, während sie ihn verliebt anschaut. Vielleicht wollte er sich damit bei seiner Freundin bedanken, denn die servierte dem Musiker zum Frühstück einen Cupcake mit Kerze. Wie sehr er sich darüber freute, hielt er auf seinem Account in Form eines Videos fest.

Die Künstlerin teilte außerdem einige Aufnahmen, auf denen die beiden grölend im Auto sitzen, weil ihr neuer Song gerade im Radio gespielt wird. Ein Insider erklärte gegenüber Entertainment Tonight, dass die gemeinsame Arbeit an dem Track vermutlich zu der Beziehung führte: "Die Zusammenarbeit hat sie einander nähergebracht. Avril hat sich auch schon in der Vergangenheit in Menschen verliebt, mit denen sie zusammengearbeitet hat."

Anzeige

iamKevinWong.com / MEGA Mod Sun und Avril Lavigne in West Hollywood

Anzeige

Instagram / modsun Mod Sun, Rapper

Anzeige

Instagram / avrillavigne Avril Lavigne und Mod Sun im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de