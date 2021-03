Wie verbringt Victoria Swarovski (27) eigentlich die Zeit bei Let's Dance, während die TV-Zuschauer auf dem heimischen Sofa einen Werbeblock zu sehen bekommen? Erst vor wenigen Wochen startete die neue Staffel der beliebten Tanzshow – und auch in diesem Jahr wird das Spektakel wieder von Victoria und ihrem Kollegen Daniel Hartwich (42) moderiert. Gemeinsam führt das Duo Tänzer, Jury und das Publikum durch den Abend – doch was macht Victoria während der Werbepausen?

Auf der faulen Haut zu liegen oder sich womöglich gar einen kurzen Powernap zu gönnen, kommt Victoria erst gar nicht in den Sinn. "Tatsächlich bin ich hinten und gehe noch mal die Moderation durch – die nächsten Kandidaten, die kommen", verriet die TV-Schönheit gegenüber RTL. Währenddessen sind erneut zwei Mitarbeiterinnen aus der Maske am Werk, um ihr Outfit zu richten und gegebenenfalls Kleinigkeiten am Make-up aufzufrischen.

Mittlerweile steht Victoria schon das vierte Jahr in Folge für "Let's Dance" vor der Kamera. Dabei ist die Blondine zwar noch immer vor jeder Show aufgeregt, dennoch hat sich die Nervosität im Laufe der vergangenen Jahre gelegt. "Man wird von Jahr zu Jahr cooler", erklärte Victoria.

Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, Moderatoren bei "Let's Dance"

Joachim Llambi und Victoria Swarovski

