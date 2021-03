Geht da etwa was? Bis vor wenigen Monaten war Kim Kardashian (40) mit Rapper Kanye West (43) verheiratet. Vor einigen Wochen wurde jedoch publik, dass die Ehe zwischen dem Keeping up with the Kardashians-Star und dem "Power"-Interpreten nun endgültig vorbei ist – ausgerechnet im verflixten siebten Jahr. Dass eine Scheidung nicht nur negative Aspekte beinhaltet, sondern eventuell auch Platz für eine neue Liebschaft mit sich bringt, dürfte die Kims Verehrer sehr freuen – unter ihnen soll schon jetzt ein ganz bekannter Musiker sein. Anscheinend hat Drake (34) Interesse an Kim bekundet!

Des einen Leid ist wohl des anderen Freud: Wie eine vertrauliche Quelle nun Mirror verriet, habe der kanadische Rapper mehr als nur ein Auge auf die attraktive 40-Jährige geworfen! "Drake konnte nie verstehen, was Kim an Kanye fand", erzählt der Informant und fügt hinzu: "Er sagt schon seit Jahren, dass [Kanye] nicht der Richtige für Kim ist und dass das alles kein gutes Ende nehmen würde."

Drake witterte anscheinend direkt nach den News über die Scheidung seine Chance und fing an, mit der erfolgreichen Unternehmerin hin und her zu schreiben. Ob sie seine Avancen wohl erwidert? "Kim wird sich sicherlich nicht in eine neue Liebschaft stürzen, bevor die Scheidung durch ist", berichtet die Quelle, sagt aber auch, dass Drake Kim mit offenen Armen empfangen würde, sollte diese ihre Meinung noch ändern.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian auf der Paris Fashion Week 2016

Anzeige

Getty Images Drake, Rapper

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de