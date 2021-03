Livia Piotrowicz ist nicht besonders gut auf Amadu Couhl zu sprechen! Die Love Island-Granate verguckte sich in den attraktiven Neuzugang, wurde allerdings bitterenttäuscht und abserviert – offenbar fehlte dem 25-Jährigen das Gefühl der Anziehung und auch das Interesse der Brünetten an seiner Person war im wohl zu offensichtlich. Zu allem Überfluss musste die Beauty das Format daraufhin auch noch verlassen – nach ihrem Auszug hat sie gegenüber Promiflash nun nicht unbedingt positive Worte für ihren Ex-Crush übrig!

"Für mich war der Korb sehr, sehr hart, weil er davor gar keinen Anschein gemacht hat, dass er kein Interesse hat", erzählt die enttäuschte Fitnesstrainerin im Interview mit Promiflash. Insbesondere, weil er immer wieder betont habe, dass sie absolut sein Typ sei – und das auch allen anderen gesagt habe. Sie vermute daher auch, dass der Musiker keine ernsthaften Absichten habe. "Meiner Meinung nach hat Amadu keinen Plan und ist auch nicht auf der Suche nach der großen Liebe", findet Livia. Daher fällt die 27-Jährige ein knallhartes Urteil: "Für mich ist er da so ein bisschen fehl am Platz."

Amadu sei nämlich laut Livia noch in der Selbstfindungsphase – in Sachen Beziehungen habe er schließlich noch überhaupt keine Erfahrung und müsse dahingehend dringend an sich arbeiten. "Er muss seine Emotionen zulassen, sonst wird das für ihn eng in der Villa", prophezeit die Studentin.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

