Ging Amadu Couhl damit zu weit? In der vergangenen Folge von Love Island machte sich der Musiker nicht sonderlich beliebt: Er schoss seine Show-Partnerin Livia Piotrowicz ab. Was die verschmähte Beauty besonders ärgerte, war die Begründung des Halbafrikaners. Er spüre keine Anziehungskraft und bei ihm würde der Reiz verfallen, wenn er zu offensichtlich der Richtige sei. Doch nicht nur Livia fand diese Aussagen unpassend, auch online wird darüber diskutiert, ob Amadu zu direkt war.

War Amadus Ansage wirklich zu krass? Auf Twitter spalten sich die Meinungen zu seiner Erklärung. "Amadu, du bist widerlich", wetterte ein Nutzer auf der der Plattform. Andere finden es gut, dass der Ex-Take Me Out-Kandidat so klare Worte fand. "Na ja, wenigstens ist er ehrlich und bleibt nicht bei [Livia] im sicheren Hafen", verteidigte ihn ein anderer User.

Andere kritisieren Livias Reaktion, da sie anfing zu weinen, nachdem Amadu viel zu ihrer Optik, aber nichts zu ihrem Charakter gesagt hatte. "Definiert sich über ihr Aussehen, möchte Komplimente zu ihrem Aussehen und heult, wenn man sie auf ihr Aussehen beschränkt", stichelte ein User auf der Social-Media-Seite gegen die brünette Schönheit.

