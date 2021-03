Hat Mischa Mayer (29) etwa ein weiteres Flirt-Detail verraten? Seit einigen Wochen ist bekannt, dass der ehemalige Love Island-Kandidat mit dem Model Sara Cantero Herrera anbandelt. Offiziell in einer Beziehung sind die beiden bis dato allerdings nicht. Damit wollte sich Mischa wegen eines mehrwöchigen Thailand-Aufenthaltes noch etwas Zeit lassen. Trotzdem scheint die Sache schon ziemlich in trockenen Tüchern zu sein – immerhin machte Mischa nun eine verdächtige Andeutung.

Anlässlich eines RTL2-Interviews im Rahmen seines heutigen Auftritts in der ersten "Love Island – Aftersun: Der Talk danach"-Sendung, in der er und die bereits ausgeschiedene Kandidatin Livia zu Gast sein werden, erzählte der Kölner: "Ich bin definitiv davon überzeugt, dass es die Liebe auf den ersten Blick gibt. Vielleicht habe ich sie ja jetzt auch kennengelernt. Also man spürt es auf jeden Fall, wenn man füreinander bestimmt ist." Damit dürfte Mischa wohl Sara meinen – zumal er kurz nach dieser Aussage ziemlich verlegen grinst.

Weitere Details wollte Mischa zu seiner neuen Flamme offenbar nicht preisgeben. Der 29-Jährige erklärte: "Die Liebe bei mir – also das ist ein ganz spezielles Thema [...] Aktuell lerne ich jemanden kennen. Also es hört sich ganz gut an, aber wie gesagt, den Rest behalte ich mal für mich."

"Love Island – Aftersun: Der Talk danach", ab Dienstag, 16. März, um 23:45 Uhr immer dienstags, donnerstags und sonntags im Anschluss an „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ bei RTLZWEI.

Instagram / saracantero Sara Cantero Herrera, Model

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, "Love Island"-Teilnehmer 2019

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer im Jahr 2020

